Son dakika haber: Tuzla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: Tuzla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Tuzla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerinde seyir halinde olan Uğur Ö. idaresindeki 54 YD 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Uğur Ö. ve araçtaki Harun K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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