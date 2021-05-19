Son dakika haberleri! Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın
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Son dakika haberleri! Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın Yükselen dumanlar havadan görüntülendi Tuzla'da bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı.

Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın

Yükselen dumanlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi.

Tuzla Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait deponun çatı kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, firmada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri! Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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