Son dakika haber! Tuzla'da İstiklal Marşı'nı güzel okuyan ve Çanakkale Şehitleri'ne en güzel mektubu yazan öğrenciler ödüllendirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitlerine Mektup ve İstiklal Marşı Güzel Okuma yarışmalarında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitlerine Mektup ve İstiklal Marşı Güzel Okuma yarışmalarında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmalarda 3 ayrı kategoride dereceye giren öğrenciler, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir araya geldi.

Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen buluşmada, Yazıcı, birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrencilere tablet, üçüncü olan öğrencilere de akıllı saat hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz