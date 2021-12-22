TUZLA'DA GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA YATALAK HASTA ÖLDÜ -1 - Haberler
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TUZLA'DA GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA YATALAK HASTA ÖLDÜ -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da gecekonduda çıkan yangında 50 yaşındaki yatalak hasta yaşamını yitirdi.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da gecekonduda çıkan yangında 50 yaşındaki yatalak hasta yaşamını yitirdi.

Tuzla, Postane Mahallesi, Sunay Sokak'ta bulunan gecekonduda saat 12.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, yatalak hasta olduğu belirtilen 50 yaşındaki Ayhan Köşker'in cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TUZLA'DA GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA YATALAK HASTA ÖLDÜ -1

TUZLA'DA GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA YATALAK HASTA ÖLDÜ -1

TUZLA'DA GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA YATALAK HASTA ÖLDÜ -1

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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