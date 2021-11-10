Son dakika haber! Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haber! Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu

Son dakika haberine göre Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlı Organize Deri Yan Sanayi Bölgesi'ndeki Geri Dönüşüm makine imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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