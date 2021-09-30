Son dakika haber: Tuzla'da av tüfeği ile köpeği telef eden şahıs kamerada

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da av tüfeği ile köpeği telef eden şahıs kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da av köpeklerinin dinlenme tesisinde köpekler arasında boğuşma çıktı. Çevredekiler köpekleri ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İki tarafın köpeklerinin birbiriyle Kavga ettiği esnada bir taraf, aracından aldığı av tüfeği ile kafeste bulunan köpeği vurarak telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde saat 19.40 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Kurt Doğmuş Yolu Caddesinde av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanılan bir adreste meydana geldi. H.S.D. isimli şahıs, çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Köpeğinin bir başka köpekle boğuştuğunu gören H.S.D. köpekleri ayırmaya çalıştı ve elindeki bir cisimle köpeğe vurdu. Köpekleri ayırmakta başarısız olan H.S.D. çiftlikten çıkarak aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe girdi. H.S.D. elindeki av tüfeği ile köpeğe ateş ederek telef etti.

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, köpeği tüfekle vurarak telef eden H.S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.S.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafın köpeklerinin birbiriyle kavga ettiği ve şüpheli şahsın aracından aldığı av tüfeği ile kafeste bulunan köpeği katletmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği görülüyor.