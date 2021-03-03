Tuzla'da 4 ayrı camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
03.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:46
Tuzla'da, camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Tuzla'da, camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da 4 camiden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Şüpheliye ait eşkal ve kamera görüntüleri sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin T.K. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı Tuzla'da gözaltına aldı.
T.K'nın üst aramasında, Aydıntepe Mahallesindeki bir camiye ait olduğu belirtilen 5 adet musluk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı