Son dakika haber! Tuz Gölü'nde tepki çeken görüntü
Son dakika gelişmesine göre ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü'nü ziyaret eden bazı kişilerin, koronavirüse karşı önlem almak için kullandıkları maskeleri bölgeye atmaları tepki çekti.
15.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:55
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü'nü ziyaret eden bazı kişilerin, koronavirüse karşı önlem almak için kullandıkları maskeleri bölgeye atmaları tepki çekti.
- Şereflikoçhisarankara
Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, vatandaşların akınına uğruyor. Gölün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümünü ziyarete gelen vatandaşların bazılarının maske taktığı, bazılarının ise takmadığı görüldü. Ayrıca, bazı vatandaşların ziyaret sonrası kullandıkları maskeyi ve pet şişeleri göl üzerine attığı görüldü. Göle atılan maskelerin tehlike saçtığını belirten vatandaşlar hem çevrenin kirletildiğini hem de maskelerin hastalık saçtığını söyledi.
- Şereflikoçhisarankara
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Kaynak: DHA