Son dakika haber | Tuz Gölü'nde roket yarışı Son dakika haberleri... Tuz Gölü'nde gerçekleşen yarışlarda öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek gökyüzüyle buluştu.

Tuz Gölü'nde gerçekleşen yarışlarda öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek gökyüzüyle buluştu.

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen roket yarışması Tuz Gölü'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar roket yarışmasını izledi. Roket yarışmasına katılacak öğrencilerin roket yapım ve kurulumunu inceleyen Bakan Varank, ardından atış alanına gelerek atışları takip etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, geleceğin trendi olan teknoloji alanında gençleri yetiştirmek için yarışların düzenlediğini söyledi. Bayraktar yarışlara gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "İlk yola çıktığımızda buralarda teveccüh göreceğini, bu kadar sahipleneceğini bilmiyorduk. 550 bin kişilik katılımla ilk olarak gerçekleştirildi. Dünyadaki en büyük etkinliklerden biri oldu. Dünyadaki en büyük teknoloji ve aracılık festivali olma unvanını aldı. Bu yıl pandemi nedeniyle sadece yarışmayla devam ediyoruz. Birçok program çok kısıtlı olarak yapılacak. 2018'de yola çıktığımızda ilk yıl 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. 2. yıl 50 bin sayısına ulaştı ve 20 bin öğrencimiz yarıştı. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan teknoloji alanlarında genç kardeşlerimizi hazırlamaya yönelik bir çalışma. Bir taraftan da geleceğin teknolojilerini içerdiğinden o günün yarışmaları geldiğinde hazırlanmaları sağlanmış olarak kurgulandı. Dünyadaki en büyük platform olarak karşınızda. Bu yıl ilgi çok daha büyük oldu. Son etabın yarışlarını Gaziantep'te tamamlamak istiyoruz. Bugün burada yarışan genç kardeşlerime ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

"GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yarışmalar sayesinde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Teknofest'te hem halkın teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgisi artırılıyor hem de gençlerimiz bu alana yöneliyor. Bu kapsamda geçen sene 1 milyon 750 bin ziyaretçi ile buluşan, ülkemizde oldukça coşku oluşturan bir festivalden bahsediyoruz. Bakanlık olarak bu çalışmayı Anadolu'ya yaymanın faydalı olduğunu düşündük. Teknofest özellikle gençlerimizi bilime ve teknolojiye yönlendirmek üzere yarışmalar düzenliyor. Bu alanda birçok paydaşla bizim gençlerimizi geleceğin teknolojilerinde şimdiden adım atar hale getirmek, bu alanlara yönlendirmek ve eğitmek, onlarda bir aşk, şevk oluşturmak için yarışmalar düzenliyoruz. Şunu çok önemsiyoruz; tüm Türkiye'den, yurt dışından 100 bin genç ile 23 ayrı yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalar gençlerimize alt yapı kurmak için çalıştırılıyor. Bu roketler gerçek roket motorlarıyla gençlerimizi gerçek ortamda atışlar yapılıyor. Daha lise, üniversite çağında gençlerimizi bu yarışmalarla yetiştirmeye, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün gençlerimizi izledik. Üniversite talebelerimizin heyecanlarını hep birlikte yaşadık. Başarısız olan roketler oldu, onların da hüznünü beraber paylaştık. Bu yarışmalara geldiğimizde hem gençlerimizle gurur duyuyoruz hem de ülkemizin geleceğinden umutlu oluyoruz. İnşallah budan sonra da Teknofest'i tıpkı bugün roket yarışmalarında olduğu gibi farklı yarışmalarda ilgi uyandıracak şekilde düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün borudaki yarışlarda gençlerimiz roketlerini bin 500, 3 bin metreye ve önümüzdeki günlerde yüksek irtifa dediğimiz 6 bin metreye çıkartmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Yarışmacı öğrencilerin hazırladığı roketler bir bir ateşlenerek gökyüzüyle buluştu. Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Aksaray Garnizon Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve daire müdürleri katıldı. Roket yarışları 5 gün daha devam edecek.

(Yasin Can/İHA)

Kaynak: İHA