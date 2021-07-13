Son dakika haber | Tüysüzler davasında yeni gelişme
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Son dakika haber | Tüysüzler davasında yeni gelişme

Son dakika haber | Tüysüzler davasında yeni gelişme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... 2014 yılında 350 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Sarraf Tüysüzler Kuyumculuğun 2 ortağı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2014 yılında 350 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Sarraf Tüysüzler Kuyumculuğun 2 ortağı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2014 yılının Haziran ayında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müşterilerine altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve alacaklılarından kaçmak için şehri terk eden Sarraf Tüysüzler isimli kuyumculuk ortaklarının yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. 350 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla Turgut Tüysüz ve Celalettin Albayrak hakkında açılan dava, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Görülen duruşmaya gelmeyerek ifade vermeyen Turgut Tüysüz ve Cemalettin Albayrak hakkında yakalama kararı çıkartılarak, duruşma ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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