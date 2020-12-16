Son dakika haber... TUYEP Operasyonu için teknik yardım projesi tanıtıldı

Son dakika gündem haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Türkiye Yeterlilik Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP) projesi de ulusal yeterlilik sisteminin kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Türkiye Yeterlilik Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP) projesi de ulusal yeterlilik sisteminin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. İlgili paydaşlarla proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar bu anlamda sistemin başarılı olmasına da katkı sağlayacak." dedi.

Ertem, çevrim içi düzenlenen Türkiye Yeterlilik Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP) Operasyonu için Teknik Yardım Projesi'nin açılışı ile VOC-Test Merkezleri Hibe Faydalanıcısı Projelerinin tanıtımına katıldı.

Türkiye'de iş gücünün uluslararası dolaşımını ve aynı zamanda rekabet edebilirliğini en üst düzeye taşımak için bilhassa nitelikli iş gücünün geliştirilmesine odaklandıklarını belirten Ertem, şöyle konuştu:

"Özellikle Avrupa Birliğinin 'Europe 2020' stratejisinin odak noktasını oluşturan 'İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı' kapsamında AB'den çok önemli destekler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Avrupa Komisyonu nezdinde faaliyetleri koordine edilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Europass platformlarının danışma gruplarında, ülkemiz Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) temsil ediliyor. Böylece iş gücünün yetkinliklerini kanıtlayabilmesi ve kıyaslayabilmesi için AB bünyesindeki çalışmalara da yakından katılım sağlıyoruz. Bu noktada nitelikli iş gücünün geliştirilmesi alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kuruluş aşamamızdan bugüne kadar AB'nin sağladığı desteği çok yakından hissetmekteyiz. AB ülke raporlarında da görülebileceği üzere mesleki yeterlilikler alanındaki çalışmalarımız kayda değer bir ilerleme göstermiştir."

"Ulusal yeterlilik sistemimizi daha da sağlamlaştıracak"

MYK tarafından işletilen ulusal yeterlilik sistemi aracılığıyla eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirildiğini ve öğrenme kazanımları yaklaşımıyla yeterliliklerin belirlendiğini vurgulayan Ertem, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistem ile eğitim öğretimde kalite güvencesi temin edilmekte, hayat boyu öğrenme desteklenmekte ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki bireyler belgelendirilmekte. Eğitimle istihdam arasında doğru ilişkinin kurularak, ilgili eğitim programlarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesinin sağlanması ve böylece nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ülkemiz için son derece önemli bir husus olmakta. Bu sistem kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu, ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri geliştirmekte, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmekte, denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekte, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesini (TYÇ) uygulamaktadır."

MYK'nin faaliyetlerinde azami faydaya ulaşmak için yürüttüğü projelerde AB fonlarından aktif biçimde yararlanıldığını dile getiren Ertem, "Bugün açılış konferansını gerçekleştirdiğimiz TUYEP projesi de ulusal yeterlilik sisteminin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. İlgili paydaşlarla proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar bu anlamda sistemin başarılı olmasına da katkı sağlayacak. TUYEP kapsamında bugün tanıtılacak ve yeni VOC-Test Merkezleri kuracak olan ve sistemin gelişmesi için çalışmalar yapacak olan hibe kuruluşlarının proje çalışmaları da çok büyük önem arz etmekte. Bu gibi çalışmalar ulusal yeterlilik sistemimizi daha da sağlamlaştıracak. TUYEP Operasyonunun ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu.

"976 bin kişinin sınav ve belge ücretleri karşılandı"

MYK Başkanı Adem Ceylan da Kurum olarak 857 ulusal meslek standardı ve 508 ulusal yeterlilik hazırlayıp yürürlüğe koyduklarına değinerek, sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 320 bin kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

Üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla yayımlanan tebliğler ile 143 "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan meslekte belge zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Ceylan, "Hükümetimizce mesleki yeterlilik belgesinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışanlarımıza ve işverenlerimize mali yük getirilmedi. Bu mesleklerde sınav ve belge ücretleri için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanıldı. Bugüne kadar 976 bin kişinin sınav ve belge ücretleri karşılandı." şeklinde konuştu.

MYK'nin gelişim ve değişimine katkı sağlamak için uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduğunu, AB fonları başta olmak üzere uluslararası fonlardan istifade ettiğine değinen Ceylan, şunları kaydetti:

"Uygulaması devam eden ve bugün de açılış konferansını düzenlediğimiz TUYEP projesinin bütçesi yaklaşık 16 milyon avro olup, 3 ana bileşenden oluşmakta. Bugün burada tanıtımını da gerçekleştireceğimiz VOC Test-3 programı kapsamında, 5 milyon avrodan 23 adet kuruluş faydalanacak. Hibe faydalanıcısı 23 kuruluş tarafından bu kaynaklarla 137 ulusal yeterlilikte faaliyette bulunacak 23 sınav ve belgelendirme merkezi kurulacak, 164 ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik geliştirilecek. Doğrudan hibe programı kapsamında kullanılacak 5,6 milyon avro ile ülkemiz açısından önem arz eden stratejik mesleklerin sınav ve belgelendirme ücretlerinin karşılanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım