Son dakika haberi | Tutuşan talaşlar mobilya atölyesinde yangın çıkardı

Son dakika haberine göre - Tutuşan talaşlar mobilya atölyesinde yangın çıkardı Karabük'te iki katlı mobilya atölyesinde tutuşan talaşlar yangın çıkardı.

- Tutuşan talaşlar mobilya atölyesinde yangın çıkardı

KARABÜK - Karabük'te iki katlı mobilya atölyesinde tutuşan talaşlar yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre Bağ Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde tutuşan talaşlar yangın çıkardı. Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI