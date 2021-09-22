Son dakika haber: Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı Ankara Adliyesi'nde görülen duruşmada hakimin tutuklama kararını duyan sanık Serdar Ramazan P., 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.

ANKARA (İHA) - - Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı

ANKARA - Ankara Adliyesi'nde görülen duruşmada hakimin tutuklama kararını duyan sanık Serdar Ramazan P., 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.

Mersin'de görülen duruşmaya Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katılan sanık, mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından kaçma şüphesiyle 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı.

Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., mal kabul kısmının olduğu beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslen Mersin'de yargılanan sanık Serdar Ramazan P.'nin edinilen bilgilere göre 'yaralama' suçundan yargılandığı öğrenildi.

Son dakika haber: Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı
İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Son Dakika Haberleri
Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini iddia etti

Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini iddia etti

 Suyu kuyusu yüzünden çıkan tartışma, genç adamın sonunu getirdi! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı

Suyu kuyusu yüzünden çıkan tartışma, genç adamın sonunu getirdi! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Düm Tek Tek Özge Özpirinçci
Spor Ali Palabıyık Marcao Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Şenol Güneş Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:08:43. #1.17#