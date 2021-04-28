Son dakika haber: Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın çocuk sevgisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın çocuk sevgisi

Son dakika haber: Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın çocuk sevgisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklara duyduğu sevgi ile bilinen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta onlarla bir araya gelmeye gayret gösteriyor. Ülkenin geleceği olan çocukların üzerine adeta titreyen Başkan Akman, beraberinde bulunan eşi Aygül Akman ile birlikte, yaşanan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde çıkamayan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Eşi Aygül Akman ile birlikte gün boyu mahalleleri ziyaret eden Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak düzenledikleri birçok etkinlik ile çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını belirtti. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı evlerinde fazla çıkamayan çocukların bir nebze de olsa moral ve motivasyonlarını arttırmak için ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Akman, "Bu zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlamak adına evlerinde ziyaret ettik ve 'Çam sakızı, çoban armağanı' hediyeler verdik. Burada önemli olan çocuklarımızı motive etmek, bu zorlu süreçte onların yanında olduğumuzu göstermektir. Bu manada ailelerimize misafir olduk" dedi. - VAN

Son dakika haber: Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın çocuk sevgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

(Özel haber) Astronot Rubins'e hediye edilecek Van kedisi Çarpanak Adası'nda podyuma çıktı
(Özel haber) Astronot Rubins'e hediye edilecek Van kedisi Çarpanak Adası'nda podyuma çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın çocuk sevgisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:04:24. #1.15#

title