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Son dakika haber... TUSAŞ "temsili iş sözleşmeleriyle" çocukların hayallerine kapı araladı

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mühendisliğe ilgiyi küçük yaşlarda artırmak isteyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 500'den fazla ilkokul ve lise öğrencisiyle "temsili iş sözleşmeleri" imzaladı.

Mühendisliğe ilgiyi küçük yaşlarda artırmak isteyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 500'den fazla ilkokul ve lise öğrencisiyle "temsili iş sözleşmeleri" imzaladı.

TUSAŞ, Anadolu Ajansı'nın paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te havacılık alanında kariyer yapmak isteyen mühendis adaylarıyla bir araya geldi.

Mühendisliğe ilgiyi ilkokuldan liseye yaygınlaştırmak isteyen TUSAŞ, standını ziyaret eden çocuklara da "iş başvurusu" çağrısı yaptı ve 500'den fazla ilkokul ve lise öğrencisiyle "temsili iş sözleşmesi" imzaladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST ve şirketin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nasrettin Hoca fıkrasına atıf yaparak "Göl maya tuttu" diyen Kotil, TEKNOFEST'in gençleri yüreklendirme, dikkatlerini çekme amacına ulaştığına tanıklık ettiğini söyledi.

Avrupa'da eğitim gören, Türkiye'ye misafir olarak gelen öğrencileri gördüğünü anlatan Kotil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bu normal bir şey, bunu garipsemeyin. Almanya'yı, Fransa'yı bırakacak, belki orada doğmuş Türk kökenli insan neden gelmek istiyor, çünkü burada bir heyecan var. Türkiye içinde bunu görmüyor olabiliriz. İHA'larımız, uçaklarımız, teknolojimiz ve şu anda yapıp teslim etme sözü verdiğimiz Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey... Bunlar Türkler için bir zamanlar hayaldi. Çocukları için de hayaldi. Bunlar şu anda gerçek. Bu gerçekleri gördükleri için içleri kaynıyor ve Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Dediğimiz şu; Lütfen gelin. Çünkü Türkiye'de çok proje var. Türkiye kendi imkanlarıyla 5. nesil savaş uçağı yapıyor. Bu hepsinden iyi olacak. Gençler, yurt dışı bunu görüyorlar. Gökbey ilk uçuşunu yaptığında Almanya'nın meşhur dergisi "Türkler bunu nasıl yapabilir" diye bir yazı yazmıştı. TEI, motorunu yapayım dediğinde hepten çıldırmışlardı. Bu çocuklar, bu fuar insanları çıldırtıyor. Gençleri pozitif, çekemeyenleri negatif anlamda çıldırtan bir festival."

Çocuklar hangarda kendi uçağını yapacak

Fuarda "ilkokulda olsan bile TUSAŞ'a iş başvurusu yap" çağrısında bulunduklarını ifade eden Kotil, "Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan hepsi gençlerini çok erken yaşta bir mesleğe heveslendiriyor. İlkokul çocukları için aktivite yapmışlar, bina yapmışlar. Çocuk hem okuyor, hafta sonu oraya gelip kendine uçak yapıyor. TUSAŞ olarak yeni bir karar verdik. Ankara'da minikler için çok güzel bir hangar yapıyoruz, atölye kuruyoruz, imkanlar vereceğiz. 1 sene sürebilir, inşaatı başlamadı henüz. Başka şehirden de gelebilir. Hafta sonu orada kendi ürününü yapacaklar." dedi.

"Çatır çatır yapıyoruz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde mütevazi şekilde başlayan TEKNOFEST'in artık oturduğunu vurgulayan Kotil, şunları kaydetti:

"Türk genci, çocuklar şu anda ben 5. nesil savaş uçağı yapıyorum diyor. Göl maya tuttu. Bunun devam etmesi gerekiyor. Anne-babalara çok iş düşüyor. Birçok ailede şunu gördüm; Yapamayız, edemeyiz. Gençliğimizde kafamız o kadar doldu, yüreğimiz o kadar parçalandı ki yaptırmazlar, ettirmezler denildi. Bir yaşıma kadar ben de Türkiye'ye uçak yaptırmazlar diyordum, ne demek yaptırmazlar, yapamıyormuşuz da ondan dolayı. Şimdi çatır çatır yapıyoruz. Gökbey 12 kişilik bir helikopter, yaptık uçuyor. Jandarmaya gelecek sene bugünlerde 3 tane teslim edeceğiz. Gittiğin yoldan ayrılmazsan, düştüğün çukurlar canını sıkmazsa sonunda karşıya geçersin."

Gençlerin, çocukların gözündeki heyecanın kendisini de heyecanlandırdığını vurgulayan Kotil, "Yaptıkları uçaklar bizim gibi bir şirket için çakma uçaklar ama başım gözüm üzerine. Gelsinler destek olacağız." dedi.

Son dakika haber... TUSAŞ temsili iş sözleşmeleriyle çocukların hayallerine kapı araladı

Son dakika haber... TUSAŞ temsili iş sözleşmeleriyle çocukların hayallerine kapı araladı

Son dakika haber... TUSAŞ temsili iş sözleşmeleriyle çocukların hayallerine kapı araladı

Son dakika haber... TUSAŞ
AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Son Dakika Haberleri
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