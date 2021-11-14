Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da katıldığı bir fuar sonrası Ankara'ya dönen Demir, Kızılcıhamam mevkisinde otomobili ile tıra arkadan çarptı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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