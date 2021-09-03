Son dakika haber! TÜRSAB'dan orman yangınlarından olumsuz etkilenen Ege ve Akdeniz için "Yeniden Yeşert" kampanyası

Son dakika kültür sanat haberi... Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), orman yangınları nedeniyle zor bir turizm sezonu geçiren Ege ve Akdeniz bölgeleri için "Yeniden Yeşert" kampanyası başlattı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), orman yangınları nedeniyle zor bir turizm sezonu geçiren Ege ve Akdeniz bölgeleri için "Yeniden Yeşert" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tüm vatandaşlar tatillerini bu bölgelerde geçirmeye davet edildi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre Kovid-19 salgını ve doğal afetler bu yıl turizm bölgelerini olumsuz etkiledi.

Bölge halkı da turizm tesislerimiz de tam anlamıyla var olma mücadelesi verirken, TÜRSAB Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bu tabloyu değiştirmek için harekete geçti.

Herkese bölge halkına destek çağrısı yapan TÜRSAB, yangınlar nedeniyle ciddi zarar gören esnaf ile turizm tesislerine "nefes olabilmek" adına tatillerin bu bölgelerde geçirilmesini istedi.

Bölgede yöresel ürünlerini satmaya çalışan çiftçilerden küçük esnafa, otellerde çalışanlardan geçimini turizmden kazanan tüm bölge halkının bu desteğe ciddi anlamda ihtiyacı olduğu belirten TÜRSAB kampanyasında, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en güzel sahilleri de dünyanın en misafirperver insanları da sizi bekliyor. Tahrip olan bitki örtüsünün, ağaçların yeniden canlandığını görmek, geleceğimize ve hayallerimize her zamankinden daha sıkı sarılmamız gerektiğini sizlere hatırlatacak. Tatil planlarınızı bu bölgelerde yaparak tarlasına domates eken köylümüze, eşsiz doğal tarihi güzelliklerimizi tanıtan rehberimize, canla başla çalışan hizmet sektörümüze, geçimini turizmle sağlayan tüm vatandaşlarımıza can suyu olabilirsiniz."

5 büyükşehirde kampanya

TÜRSAB "Yeniden Yeşert" kampanyasını Türkiye'ye duyurmak için etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Ankara'da belediyelerin desteği ile billboardlarla "Yeniden Yeşert" kampanyası vatandaşa duyurulacak. Her gün milyonlarca insanın kullandığı metrolardaki ekranlarda da kampanyanın görselleri yayınlanacak.

Ayrıca, TÜRSAB TV ekibinin afet bölgesindekilerle yaptığı röportajlar ulusal medya mecralarında yer bulacak.

İşletmeci ve esnaftan çağrı

Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmecileri ile küçük esnaf da vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Marmaris'te apart otel işletmecisi Melike Tolan Demirtaş, yangından büyük ölçüde etkilendiklerini aktararak, "Marmaris'te ve civarında birçok yer yandı evet ama denizimiz hala mevcut. Doğamız birçok yerde hala çok güzel, gezilecek, görülecek yer hala çok fazla. En önemlisi burada bu işi yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, esnafın desteğe ihtiyacı var. Yangında canla başla, uyumadan bize yardım ettiler. İnsanlar yardım gönderdi, tabii ki hepsi için çok teşekkür ederiz. Problem yeni başlıyor. Sadece desteğinize çok ihtiyacımız var. Lütfen gelin, görün, en ekonomik şekilde tatilinizi yapın, bizi bu konuda da yalnız bırakmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Hamza Ünlü de turizm sezonunun devam ettiğini ve önlerinde 2 ay bulunduğunu ifade ederek, ziyaretçileri beklediklerini söyledi.

Yöresel ürünler satan Bodrumlu esnaf Fatoş Gültan ise yangından önemli oranda etkilendiklerini dile getirerek, "Müşterilerimizi, turistlerimizi Muğla'ya bekliyoruz. Hem Milas hem Ören halkı için bu çok iyi olacaktır. Herkes buyursun gelsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan