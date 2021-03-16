Son dakika haber | Turp yüklü tırın lastikleri yandı
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Son dakika haber | Turp yüklü tırın lastikleri yandı

16.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:11
Son dakika haber | Turp yüklü tırın lastikleri yandı

Son dakika haberleri: DÜZCE (İHA) – Düzce'de turp yüklü tırın lastiklerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de turp yüklü tırın lastiklerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, 1 ton turp zarar gördü.

Yangın, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf U. idaresindeki 47 AAV 975 plakalı tır, 79 EJ 671 plakalı dorsesinin lastiklerinden bir anda tutuştu. Durumu fark eden sürücü Yusuf U., aracı emniyet şeridine çekerek tırı dorse kısmından ayırdı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, tırın içinde bulunan 1 ton turp da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Son dakika haber | Turp yüklü tırın lastikleri yandı
Son dakika haber | Turp yüklü tırın lastikleri yandı
Son dakika haber | Turp yüklü tırın lastikleri yandı
Son dakika haber | Turp yüklü tırın lastikleri yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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