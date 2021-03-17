Son dakika haber | TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı

Son dakika haber... Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına karşı verilen direnişle tarihe 'Çanakkale geçilmez' diye yazdıranların, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e uzanan yolu...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına karşı verilen direnişle tarihe 'Çanakkale geçilmez' diye yazdıranların, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e uzanan yolu açtığını bildirdi.

Kartaloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde şehitleri minnetle andığını belirten Kartaloğlu, "Birinci Dünya Savaşı'nda ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi, bir kahramanlık destanıdır. Bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunun göstergesi olan Çanakkale Deniz Zaferi, Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bu büyük günün, Türk milletinin hangi şart altında olursa olsun, hürriyet ve istiklali için neler yapabileceğini açıkça gözler önüne serdiğini vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına karşı verilen direnişle, tarihe 'Çanakkale geçilmez' diye yazdıranlar, bağımsızlık mücadelemize ve Cumhuriyet'e uzanan yolu açmıştır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık