Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi
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Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi

Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının da tespit edilmesi gerektiğini ve Türkmenler için Türkmencenin resmi dil olmasının önemli olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının da tespit edilmesi gerektiğini ve Türkmenler için Türkmencenin resmi dil olmasının önemli olduğunu belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY'deki anayasa hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede 2005'te kabul edilen Irak Anayasası'nın IKBY'de de bir anayasa olmasını kabul ettiğini hatırlatan Maruf, Irak Anayasası'nın kabulünün üzerinden 16 sene geçmesine rağmen IKBY'de hala bir anayasa yazılamadığını söyledi.

Maruf, IKBY'de anayasa çalışması hazırlığı yapıldığını belirterek, 2015 yılında da benzer bir çalışma gerçekleştirildiğini ancak siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle söz konusu çalışmanın Meclise gönderilmediğini kaydetti.

IKBY Anayasası'nın modern ve bölgenin şartlarına uygun olması ve anayasada Türkmenlerin eğitim, kültür, siyaset gibi konulardaki haklarının da tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Maruf, Türkmenler için Türkmencenin resmi dil olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Maruf ayrıca önümüzdeki süreçte bir anayasa hazırlık komisyonu kurulacağını ve Türkmenlerin temsilcilerinin de komisyona katılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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