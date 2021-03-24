Son dakika haber: Türklerin Anadolu'daki ilk camisi Ebu'l Manuçehr'de yeniden ezan sesi yükselecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Türklerin Anadolu'daki ilk camisi Ebu'l Manuçehr'de yeniden ezan sesi yükselecek

24.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:16
Son dakika haber: Türklerin Anadolu'daki ilk camisi Ebu'l Manuçehr'de yeniden ezan sesi yükselecek

Son dakika haberi... Kars'taki Ani Ören Yeri'nde bulunan, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr'in bu yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde bulunan, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr'in bu yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, bir kafede buluştuğu gazetecilere, bölgede yapılması planlanan projeleri tanıttı.

Birçok tarihi yapının bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi'ni iyileştirme yaparak turizme kazandıracaklarını belirten Taşdemir, "Caddenin kaldırımından ışıklandırılmasına, yolundan bina cephesine kadar tamamını yeniliyoruz. Turistik bir cadde olacak. Yaklaşık 60 milyonluk bir proje." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, büyük kısmı restore edilen Ebu'l Manuçehr Camisi'nde yapılacak düzenlemelerle ilgili ihaleye çıktıklarını belirterek, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ani Ören Yeri'nde, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr Camisi'ni inşallah ibadete açacağız. 5 vakit ezanımız orada okunacak, orada namaz kılınabilecek." diye konuştu.

Melikşah'ın emaneti, üzerindeki "bismillah" yazısıyla dikkati çekiyor

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Ebu'l Manuçehr tarafından 1072-1092'de yapılan cami, derinlemesine 3 sahanlı plana sahip.

Sahanların üzerini örten ve her biri farklı taş işçiliğiyle süslenen tonozlarıyla dikkati çeken yapı, kuzeybatı köşesinde yükselen minaresiyle kare kaideli, sekizgen gövdeli ve tek şerefeli camiler arasında yer alıyor.

Gövdesinde kufi hatlı "bismillah" yazısı yer alan caminin büyük bölümü bir süre önce restore edilmişti. Diğer bölümlerinde çeşitli düzenlemeler yapılması planlanan caminin bu yıl ibadete açılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Hakan Kutlu Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Türklerin Anadolu'daki ilk camisi Ebu'l Manuçehr'de yeniden ezan sesi yükselecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:17:02. #1.15#
title