Son dakika haber | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak (2)
29.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:23
Son dakika gelişmesine göre TOPLANTI BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 6'ncısının NATO Karargahı'nda başladığını açıkladı.
TOPLANTI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 6'ncısının NATO Karargahı'nda başladığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı