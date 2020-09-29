Son dakika haber | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak (2)
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Son dakika haber | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak (2)

29.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:23
Son dakika haber | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak (2)

Son dakika gelişmesine göre TOPLANTI BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 6'ncısının NATO Karargahı'nda başladığını açıkladı.

TOPLANTI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 6'ncısının NATO Karargahı'nda başladığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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