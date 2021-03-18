Son dakika haber! Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı

18.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:12
Son dakika haber! Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı

Son dakika gündem haberi... MARDİN'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.

MARDİN'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.

Mardin'de sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırındaki 5 kişi, ülkeye kaçak girmeye çalışırken yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma İstihbarat Sınır Timi ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorguya alınan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. H.M.H. ile ilgili yapılan incelemede, 2015'te Suriye'deki Batra kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, örgüt içinde faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist H.M.H.'nin, jandarmadaki sorgusu devam ederken, diğer 4 kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:15:35. #1.16#
title