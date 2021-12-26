Son dakika haber: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/ Pkk mensubu yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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