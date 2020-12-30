Son dakika haber! Türkiye Yazarlar Birliğinin "İstiklal Marşı'nın 100. Yılı" logosu belirlendi

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2021 yılı içinde gerçekleştirilecek "İstiklal Marşı'nın 100. Yılı" faaliyetlerinde basılı ve görsel materyallerde kullanacağı logo belirlendi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2021 yılı içinde gerçekleştirilecek "İstiklal Marşı'nın 100. Yılı" faaliyetlerinde basılı ve görsel materyallerde kullanacağı logo belirlendi.

TYB'den yapılan yazılı açıklamada, TYB'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan logolardan birinin beğenilerek işaretlemesini esas alan ve 10 gün boyunca devam eden ankete çok sayıda katılım olduğu belirtildi.

Daha önce yapılan duyuru gereğince, anket belirleme çalışmalarına katılan, destek veren takipçiler arasından çekilişle belirlenenlere TYB'nin "Mehmet Akif" kitaplarından hediye edileceği bildirildi.

Çekilişi kazananlara kitaplarının kurulacak iletişim sonucu adreslerine gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe