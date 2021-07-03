Son dakika haber: Türkiye ve Kuveyt arasında "Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinarı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Türkiye ve Kuveyt arasında "Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinarı yapıldı

Son dakika haber: Türkiye ve Kuveyt arasında 'Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları' webinarı yapıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, Türkiye Kuveyt Büyükelçiliği ve Kuwait Finance House iş birliği ile düzenlediği "Türkiye'de Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinar'ı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, Türkiye Kuveyt Büyükelçiliği ve Kuwait Finance House iş birliği ile düzenlediği "Türkiye'de Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinar'ı gerçekleştirildi.

Kuveyt Türk'den yapılan açıklamaya göre, webinara Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Al Zawawi ve Kuwait Finance House Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzouq gibi önemli isimleri katıldı.

Türkiye'de yatırım fırsatlarının masaya yatırıldığı online panele konuşmacı olarak katılan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans alanında yaptıkları çalışmaları, yabancı müşterilere sundukları hizmetleri ve gelecek projeksiyonlarını anlattı.

Uyan, Kuveyt'in Türkiye'deki başarılı yatırımlarının en güzel örneklerinden birinin Kuveyt Türk olduğunu belirtti. Uyan, şunları kaydetti:

"Güçlü ve sağlıklı büyüyen sermaye yapımız ile Türkiye genelinde bulunan 439 şubemiz ve dijital kanallarımız ile kaliteli ve hızlı bankacılık hizmetleri sunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektörümüzdeki öncü konumumuzu sürdürürken yabancı müşterilerimize de derin bir tecrübe ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Özel Bankacılık segmentindeki müşterilerimize Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri ile ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz."

Yabancı müşterilerine sundukları yatırım ürünleri ve finansal çözümlerden bahseden Uyan, özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gayrimenkul ve diğer alanlarda yatırım yapacak olan müşterilerin, bu işlemlerini Kuveyt Türk destekli projeler arasından yapmalarının devam eden projelerde onlara ilave bir güvence sağlayacağını belirtti.

Uyan, ayrıca yabancı müşterilerine vergiler, şirket kuruluşu, uluslararası sözleşmelerin değerlendirilmesi, gider paylaşımı, gayrimenkul alım-satımı, hukuki sorular ve vatandaşlık kanunu konularındaki sorularında yardımcı olduklarını kaydetti.

Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek vizyonumuz ve önceliklerimiz doğrultusunda stratejilerimizi üç ana boyutta şekillendiriyoruz. Bunlar finansal sağlık, müşteri deneyimi ve dijitalleşme. Finansal sağlık açısından gelecekte de sürdürülebilir karlı büyüme ilkesi ile yolumuza devam edeceğiz. Müşteri tarafına baktığımızda ise müşteri memnuniyetini ve deneyimini en üst düzeye çıkarmak için süreçlerimizi değişen müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlamaya odaklanıyoruz. Bankacılık sektöründe rekabet edebilmek için dijital kanallarda da stratejik projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Chatbot ve ses teknolojileri gibi çözümler ile değer oluşturmak ve yeni nesil bankacılığın öncüsü olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Bu hafta altın, döviz ve borsa kaybettirdi
Bu hafta altın, döviz ve borsa kaybettirdi
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Türkiye ve Kuveyt arasında "Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinarı yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:31:47. #1.14#

title