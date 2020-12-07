Son dakika haber: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
07.12.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:01
Edinilen son dakika gelişmesine göre -------------------------------------------------------07/12 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları07/12 17: 00 Havalimanı istatistikleri07/12 17: 30 Hazine nakit dengesi08/12 11: 00 Tesis ve konaklama08/12 17: 00 Hava kalitesi 09/12 10: 00 Dış ticaret endeksleri09/12 10:
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------07/12 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları07/12 17: 00 Havalimanı istatistikleri07/12 17: 30 Hazine nakit dengesi08/12 11: 00 Tesis ve konaklama08/12 17: 00 Hava kalitesi 09/12 10: 00 Dış ticaret endeksleri09/12 10: 00 Eğitim harcamaları10/12 10: 00 İşsizlik11/12 10: 00 Cari denge14/12 10: 00 Sanayi üretimi15/12 11: 00 Bütçe dengesi18/12 14: 30 TCMB beklenti anketi21/12 10: 00 Tüketici güven endeksi21/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/12 14: 00 TCMB politika faizi25/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/12 11: 00 Giriş çıkış yapanlar29/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret dengesi31/12 12: 00 Net dış borç stoku31/12 12: 00 Brüt dış borç stoku31/12 12: 00 Kamu net borç stoku31/12 12: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------07/12 10: 00 Almanya sanayi üretimi 08/12 13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi 08/12 13: 00 Euro bölgesi GSYH, revize 08/12 16: 30 ABD işgücü maliyeti, revize 08/12 16: 30 ADB verilimlilik, revize 10/12 10: 00 İngiltere sanayi üretimi 10/12 15: 45 ECB politika faizi 10/12 15: 45 ECB mevduat faizi 10/12 16: 30 ABD TÜFE 10/12 16: 30 ABD çekirdek TÜFE 10/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları11/12 10: 00 Almanya TÜFE, nihai 11/12 16: 30 ABD ÜFE 11/12 16: 30 ABD çekirdek ÜFE 11/12 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi15/12 16: 30 ABD New York Fed imalat endeksi15/12 17: 15 ABD sanayi üretimi 15/12 17: 15 ABD kapasite kullanımı16/12 10: 00 İngiltere TÜFE 16/12 16: 30 ABD perakende satışlar16/12 16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar16/12 22: 00 Fed politika faizi 17/12 13: 00 Euro bölgesi TÜFE17/12 15: 00 BOE politika faizi17/12 16: 30 ABD yeni konut inşaatları17/12 16: 30 ABD inşaat ruhsatları 17/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları17/12 16: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi 18/12 10: 00 İngiltere perakende satışlar 18/12 12: 00 Almanya Ifo endeksi22/12 12: 30 İngiltere GSYH 22/12 16: 30 ABD GSYH nihai 22/12 16: 30 ABD çekirdek GSYH 22/12 18: 00 ABD ikinci el konut satışları23/12 16: 30 ABD kişisel gelirler 23/12 16: 30 ABD kişisel harcamalar 23/12 16: 30 ABD çekirdek PCE 23/12 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi23/12 18: 00 ABD yeni konut satışları 24/12 16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri 24/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 29/12 18: 00 ABD tüketici güven endeksi 30/12 17: 45 ABD Chicago PMI 30/12 18: 00 ABD bekleyen konut satışları
31/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı