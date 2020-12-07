Son dakika haber: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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Son dakika haber: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

07.12.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:01
Son dakika haber: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre -------------------------------------------------------07/12 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları07/12 17: 00 Havalimanı istatistikleri07/12 17: 30 Hazine nakit dengesi08/12 11: 00 Tesis ve konaklama08/12 17: 00 Hava kalitesi 09/12 10: 00 Dış ticaret endeksleri09/12 10:

TÜRKİYE

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07/12     10: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları07/12     17: 00     Havalimanı istatistikleri07/12     17: 30     Hazine nakit dengesi08/12     11: 00     Tesis ve konaklama08/12     17: 00     Hava kalitesi 09/12     10: 00     Dış ticaret endeksleri09/12     10: 00     Eğitim harcamaları10/12     10: 00     İşsizlik11/12     10: 00     Cari denge14/12     10: 00     Sanayi üretimi15/12     11: 00     Bütçe dengesi18/12     14: 30     TCMB beklenti anketi21/12     10: 00     Tüketici güven endeksi21/12     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku24/12     14: 00     TCMB politika faizi25/12     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/12     10: 00     Reel kesim güven endeksi25/12     11: 00     Giriş çıkış yapanlar29/12     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/12     10: 00     Dış ticaret dengesi31/12     12: 00     Net dış borç stoku31/12     12: 00     Brüt dış borç stoku31/12     12: 00     Kamu net borç stoku31/12     12: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------07/12     10: 00     Almanya sanayi üretimi      08/12     13: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi  08/12     13: 00     Euro bölgesi GSYH, revize   08/12     16: 30     ABD işgücü maliyeti, revize 08/12     16: 30     ADB verilimlilik, revize    10/12     10: 00     İngiltere sanayi üretimi    10/12     15: 45     ECB politika faizi   10/12     15: 45     ECB mevduat faizi    10/12     16: 30     ABD TÜFE      10/12     16: 30     ABD çekirdek TÜFE    10/12     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları11/12     10: 00     Almanya TÜFE, nihai 11/12     16: 30     ABD ÜFE      11/12     16: 30     ABD çekirdek ÜFE    11/12     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi15/12     16: 30     ABD New York Fed imalat endeksi15/12     17: 15     ABD sanayi üretimi    15/12     17: 15     ABD kapasite kullanımı16/12     10: 00     İngiltere TÜFE        16/12     16: 30     ABD perakende satışlar16/12     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar16/12     22: 00     Fed politika faizi      17/12     13: 00     Euro bölgesi TÜFE17/12     15: 00     BOE politika faizi17/12     16: 30     ABD yeni konut inşaatları17/12     16: 30     ABD inşaat ruhsatları    17/12     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları17/12     16: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi 18/12     10: 00     İngiltere perakende satışlar 18/12     12: 00     Almanya Ifo endeksi22/12     12: 30     İngiltere GSYH     22/12     16: 30     ABD GSYH nihai     22/12     16: 30     ABD çekirdek GSYH  22/12     18: 00     ABD ikinci el konut satışları23/12     16: 30     ABD kişisel gelirler   23/12     16: 30     ABD kişisel harcamalar 23/12     16: 30     ABD çekirdek PCE       23/12     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi23/12     18: 00     ABD yeni konut satışları      24/12     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri 24/12     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları 29/12     18: 00     ABD tüketici güven endeksi    30/12     17: 45     ABD Chicago PMI        30/12     18: 00     ABD bekleyen konut satışları  

31/12     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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