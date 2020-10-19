Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

19.10.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:07
Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Son dakika ekonomi haberi... -------------------------------------------------------19/10 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu20/10 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/10 15: 00 İklim istatistikleri20/10 17: 00 Patent istatistikleri20/10 17: 00 Coğrafi işaret istatistikleri20/10 17: 00 Tasarım istatistikleri20/10.

TÜRKİYE

-----------------------------------------------------------

19/10     10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu20/10     10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/10     15: 00     İklim istatistikleri20/10     17: 00     Patent istatistikleri20/10     17: 00     Coğrafi işaret istatistikleri20/10     17: 00     Tasarım istatistikleri20/10     17: 00     Marka istatistikleri21/10     10: 00     Tarımsal firdi fiyat endeksi21/10     10: 00     Hanehalkı yurt içi turizm22/10     10: 00     Tüketici güven endeksi22/10     14: 00     TCMB politika faizi23/10     10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler23/10     10: 00     Araştırma-geliştirme faaliyetleri23/10     10: 00     Bitkisel üretim 2.tahmini23/10     10: 00     Katı yakıtlar23/10     14: 30     Finansal hizmetler güven endeksi26/10     10: 00     Kapasite kullanım oranı26/10     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/10     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/10     10: 00     Turizm gelirleri30/10     10: 00     Dış ticaret dengesi30/10     11: 00     Giriş çıkış yapanlar   -----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------20/10     15: 30     ABD yeni konut inşaatları20/10     15: 30     ABD inşaat ruhsatları21/10     09: 00     İngiltere TÜFE22/10     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları22/10     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/10     09: 00     İngiltere perakende satışlar23/10     10: 30     Almanya imalat PMI23/10     10: 30     Almanya hizmetler PMI23/10     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/10     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/10     16: 45     ABD Markit imalat PMI23/10     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI26/10     11: 00     Almanya Ifo endeksi26/10     16: 00     ABD yeni konut satışları27/10     14: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/10     16: 00     ABD tüketici güven endeksi29/10     10: 55     Almanya işssizlik29/10     15: 30     ABD GSYH29/10     15: 30     ABD çekirdek GSYH29/10     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları29/10     15: 45     ECB politika faizi29/10     15: 45     ECB mevduat faizi29/10     16: 00     Almanya TÜFE29/10     17: 00     ABD bekleyen konut satışları30/10     10: 00     Almanya GSYH30/10     10: 00     Almanya perakende satışlar30/10     13: 00     Euro bölgesi TÜFE30/10     13: 00     Euro bölgesi GSYH30/10     13: 00     Euro bölgesi işsizlik30/10     15: 30     ABD kişisel gelirler30/10     15: 30     ABD kişisel harcamalar30/10     15: 30     ABD çekirdek PCE30/10     16: 45     ABD Chicago PMI

30/10     17: 00     ABD Michigan tüketici güven endeksi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Akıncı Vladimir Putin Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Erdem Tepegöz Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ozan Kabak Metin Oktay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 09:11:40. #1.14#
title