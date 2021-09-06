Azerbaycan ve Türkiye'den Laçın'da ortak askeri tatbikat

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde muharebe ve taktiksel ağırlıklı ortak tatbikatlara başladı.

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde muharebe ve taktiksel ağırlıklı ortak tatbikatlara başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Laçın'da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara başladığı bildirildi. Tatbikatların temel amacının, muharebe harekatları sırasında iki ülkenin askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek, savaş yeteneklerini arttırmak, komutanların karar verme ve birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi. Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde modern savaş ekipmanlarını ve diğer askeri teçhizatı kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı