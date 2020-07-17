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Son dakika haber! Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Covid-19 açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde yapılan test sonuçlarında 2 kondisyoner ve 1 antrenörün test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika haber! Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Covid-19 açıklaması
17.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:08

Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde yapılan test sonuçlarında 2 kondisyoner ve 1 antrenörün test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Test sonuçlarının ardından tenis kulübü üyelerine bilgilendirme yapıldı ve test yaptırmaları için yönlendirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu, Covid-19 test sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ankara Tenis Kulübü'nde 2 kondisyoner ve 1 antrenörün test sonuçlarının pozitif olduğu açıklanırken, Ankara Tenis Kulübü üyelerine konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Tenis Federasyonu olarak salgının başladığı ilk günden itibaren devletimizin belirlediği önlemler çerçevesinde hızla tedbirlerimizi alarak tüm turnuvalarımızı anında iptal ettik. Bu süreçte kulüplerimizin tekrar açılmaları halinde uygulamaları için her bir kulübümüze Federasyonumuz tarafından hazırlanan Covid-19 önemlerini ilettik ve kulüplerimizle bu süreci oldukça koordineli bir şekilde yürüttük. Tüm önlemler alınmasına rağmen maalesef her birimize çok yakın olan bu virüs Ankara Tenis Kulübü'nde ortaya çıktı. Ankara Tenis Kulübü'nde görev yapan 2 kondisyonerimiz ve 1 antrenörümüzün Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Gerekli bilgilendirme Ankara Tenis Kulübü tarafından bilgimiz dahilinde tüm kulüp üyelerine yapıldı ve üyeler test yaptırmaları için yönlendirildi.

Ankara Tenis Kulübü'nden federasyonumuza gelen bilgilendirme doğrultusunda biz de ivedilikle önlemlerimizi alarak ATK'da antrenman yapan TOHM sporcularımızın antrenmanlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlara aldık. Bakanlığımıza konuyla ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi yaptık. Şu an için TOHM sporcularımızda koronavirüs belirtisi yok fakat tedbir amaçlı testleri yapılacak. Türkiye Tenis Federasyonu olarak doğrudan sağlıkla ilgili bu konuyu çok önemsiyor ve yakınen takip ediyoruz. Sağlık ekiplerince ATK'da temaslı 36 kişi koronavirüs testinden geçirilmiş ve sonuçlar negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı ATK'daki antrenmanlar geçici olarak iptal edilmiştir. Bütün sporcu, antrenör, velilerimizin ve toplumumuzun sağlığı bizim önceliğimizdir. Türk tenisinin başarısı için yine hep birlikte elbirliğiyle çalışacağız." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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