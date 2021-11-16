Son dakika haber: Türkiye, Somali'ye askeri araç ve ambulans bağışladı - Haberler
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Son dakika haber: Türkiye, Somali'ye askeri araç ve ambulans bağışladı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Türkiye, Somali'ye askeri araç ve ambulans bağışladı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye, Somali ulusal ordusuna askeri araç ve ambulans bağışladı.

Türkiye, Somali ulusal ordusuna askeri araç ve ambulans bağışladı.

Somalili askeri yetkililer, araçları Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle teslim aldı.

Somali Ordusu Genelkurmay Başkanı General Odawa Yusuf Rageh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadelede Türkiye'nin desteğinin kilit öneme sahip olduğunu belirtti.

Araçları Türkiye'de eğitim alan "Gorgor" özel birliğinin kullanılacağı öğrenildi.

Türkiye'nin hem Somali'de hem de yurt içinde eğittiği Somalili askerler Eş-Şebab'a karşı etkin mücadele yürütüyor.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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