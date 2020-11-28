Son dakika haber: Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı
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Son dakika haber: Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

28.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:00
Son dakika haber: Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Somali'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını kuvvetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını kuvvetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya ve bugün de Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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