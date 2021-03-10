Son dakika haber: Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri arasında iş birliği
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Son dakika haber: Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri arasında iş birliği

10.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:58
Son dakika haber: Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri arasında iş birliği

Son dakika haberleri... Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri, satrancın gelişimini destekleyen iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri, satrancın gelişimini destekleyen iş birliği protokolü imzaladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, protokol törenine Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekilli Fatih Maden katıldı.

Protokol kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezleri ve kamplarında, satranç sporunun tanıtılması, sevdirilmesi, gençlerin zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Ayrıca TSF antrenör eğitimi yönetmeliği ve talimatına uygun şekilde belirlenecek Gençlik Hizmetleri personeline, satranç, antrenörlük ve eğitmenlik kursu verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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