Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto edenlere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto edenlere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto amaçlı düzenlenen gösteriye katılanlara yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına taziyelerimizi bildiriyoruz" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Son dakika haberleri! Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor
Son dakika haberleri! Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor
Son dakika haber... Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü
Son dakika haber... Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü
Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı...
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cansu Dere Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:26:58. #1.15#

title