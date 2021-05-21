Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto edenlere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto edenlere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto amaçlı düzenlenen gösteriye katılanlara yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına taziyelerimizi bildiriyoruz" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz