Son dakika haber... Türkiye'nin yöresel lezzetlerini yaşatan kadın girişimcilere destek
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Son dakika haber... Türkiye'nin yöresel lezzetlerini yaşatan kadın girişimcilere destek

08.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:15
Son dakika haber... Türkiye'nin yöresel lezzetlerini yaşatan kadın girişimcilere destek

Son dakika haberler: "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi, kadın kooperatifi ve kadın girişimciye destek olmaya devam ediyor.

"Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi, kadın kooperatifi ve kadın girişimciye destek olmaya devam ediyor.

Hilton İstanbul Bosphorus'un 2018 yılından bu yana kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri geleceğe taşımak misyonuyla hayata geçirdiği "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi, bugüne kadar pek çok kadın kooperatifine ve kadın girişimciye destek oldu. 2020 yılının Mart ayına kadar belirli aralıklarla yöresel lezzetlerini Lalezar misafirleriyle buluşturan kadın girişimciler, emeklerini ve ürettikleri ürünlerle hazırladıkları yöresel lezzetlerini sergileme fırsatı bulurken, basın-medya yoluyla seslerinin geniş kitlelere duyurulması ise kadın kooperatiflerinin güçlenmesi adına oldukça etkili oldu. Her bir durağı büyük ilgi gören ve beğeniyle takip edilen projeye, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir süredir ara verilmişti.

Her ay bir şehrin mutfağını Lalezar misafirleriyle buluşturmaya devam eden otel, ayrıca kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışını da gerçekleştiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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