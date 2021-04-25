WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, elçiliğin kapısını çocuklara açtı
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WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, elçiliğin kapısını çocuklara açtı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, büyükelçiliği ve elçilik konutunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara açtı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, büyükelçiliği ve elçilik konutunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Mercan'ın ev sahipliğinde, çok sayıda çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şarkılar söylendi, şiirler okundu, oyunlar oynandı ve danslar edildi.

Washington merkezli Amerikan-Türk Derneği (ATADC) tarafından çocuklara hediyeler verildi.

Büyükelçilikteki etkinliğin ardından çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla elçilik konutuna geçti.

Mercan tarafından ağırlanan çocuklara tarihi elçilik konutu da gezdirildi.

WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, elçiliğin kapısını çocuklara açtı
WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, elçiliğin kapısını çocuklara açtı
WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, elçiliğin kapısını çocuklara açtı
WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, elçiliğin kapısını çocuklara açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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