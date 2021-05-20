Son dakika haberi! Uluslararası yatırım açığı Mart'ta 339.3 milyar dolar
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Son dakika haberi! Uluslararası yatırım açığı Mart'ta 339.3 milyar dolar

Son dakika haberi! Uluslararası yatırım açığı Mart'ta 339.3 milyar dolar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, geçen yıl sonundaki 403.5 milyar dolardan, Mart sonunda 339.3 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, geçen yıl sonundaki 403.5 milyar dolardan, Mart sonunda 339.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, geçen yıl sonuna göre yüzde 3.5 artışla 250.2 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde  8.6 azalışla 589.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 7.1 azalışla 86.7 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 15.6 artışla 106.8 milyar dolara yükseldi. Varlıklar kapsamındaki diğer yatırımlardan, bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 30 artışla 54.5 milyar dolara yükseldi.Yükümlülükler kapsamındaki doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde  23.2 azalışla 163.7 milyar dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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