Son dakika haber... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi

Son dakika haber... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı.

Tokyo 2020'nin yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Japonya'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 7 altın, 9 gümüş ve 19 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

OyunlarAltınGümüşBronzToplam
2004 Atina1-12
2008 Pekin1-12
2012 Londra15410
2016 Rio3159
2020 Tokyo (Devam ediyor)13812
TOPLAM791935

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 07:22:51. #1.15#

title