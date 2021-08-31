Son dakika haber... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı.