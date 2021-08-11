Son dakika haber... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bir son dakika haberine göre Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 80 milyon 472 bin 7'ye ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 80 milyon 472 bin 7'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 42 milyon 996 bin 953, ikinci doz aşı sayısı 31 milyon 283 bin 181 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 80 milyon 472 bin 7'ye yükseldi.?

İstanbul'da 14 milyon 561 bin 539, Ankara'da 6 milyon 309 bin 29, İzmir'de ise 5 milyon 281 bin 408 doz aşı yapıldı.

İyileşenlerin sayısı 16 bin 363 oldu

Son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 363 oldu.

"Okullar zamanında ve yüz yüze eğitime açılacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tüm okulların zamanında yüz yüze eğitime açılacağını belirterek, "Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Koca, eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşının "olmazsa olmaz kural haline gelmesi, aşı olmayan kişilerin ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermesi gerektiğini" bildirdi.

Yurt genelinde aşılama çalışmaları sürüyor

Yurt genelinde aşılama çalışmaları ile vatandaşları aşıya teşvik edici faaliyetler yürütüldü.

Adıyaman'da kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki 68 ev karantinaya alındı.

Ardahan'da ise Hanak ilçesi Ortakent Mahallesi'nde 14 gün karantina uygulaması başlatılarak, mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak