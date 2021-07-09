Son dakika haber... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haber... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haber... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 56 milyon 256 bin 242'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 56 milyon 256 bin 242'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 201 bin 984, ikinci doz aşı sayısı 16 milyon 493 bin 572 oldu. Üçüncü dozla birlikte toplam aşı miktarı 56 milyon 256 bin 242'ye yükseldi.

Yapılan aşı sayısı İstanbul'da toplam 10 milyon 217 bin 780, Ankara'da 4 milyon 637 bin 356, İzmir'de ise 3 milyon 773 bin 236'ya çıktı.

Son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 12 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 geçirenlere ikinci doz aşı imkanı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 geçiren ve bir doz aşı olanların istemeleri halinde ikinci doz aşılarını da yaptırabileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nin bir bölümünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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