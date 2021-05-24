Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 23.01 itibarıyla 28 milyon 79 bin 67'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 65 bin 819, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 13 bin 248 oldu.

Adresten paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

Kurallara uymayanlara idari para cezası

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bolu, Erzincan, Trabzon, Kırklareli ve Malatya'da, Kovid-19 tedbirlerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimler ve uygulamalar yapıldı.

Tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Bolu'da 21-23 Mayıs'ta 70, Trabzon'da 17-24 Mayıs'ta 164, Kırklareli'nde 21-23 Mayıs'ta 39, hafta sonu ise Malatya'da 27, Erzincan'da 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da, Kovid-19 vakaları nedeniyle son iki günde 20 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
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