Son dakika haber: Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu (1) Son dakika habere göre Uydulardan görüntü İmece'nin son montajının bakanlar tarafından yapılması Bakanların incelemeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin...

Uydulardan görüntü İmece'nin son montajının bakanlar tarafından yapılması Bakanların incelemeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. (1) Kaynak: AA