Son dakika haber: Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu (1)
Son dakika habere göre Uydulardan görüntü İmece'nin son montajının bakanlar tarafından yapılması Bakanların incelemeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin...
04.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:34
Uydulardan görüntü
İmece'nin son montajının bakanlar tarafından yapılması
Bakanların incelemeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. (1)
Kaynak: AA