Son dakika haber: Türkiye'nin ilk dijital emeklilik töreni
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Son dakika haber: Türkiye'nin ilk dijital emeklilik töreni

Son dakika haberleri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Alerji-İmmunoloji Bilim Dalı kurucu hocası Prof. Dr. A. Kadir Koçak'ın emeklilik töreni çevrimiçi bir video platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Son dakika haber: Türkiye'nin ilk dijital emeklilik töreni
02.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:11

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Alerji-İmmunoloji Bilim Dalı kurucu hocası Prof. Dr. A. Kadir Koçak'ın emeklilik töreni çevrimiçi bir video platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle temassız gerçekleştirilen tören Türkiye'nin ilk dijital öğretim üyesi emeklilik töreni olma özelliği taşıyor. Tıp Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla düzenlenen tören, Prof. Dr. Koçak'ın çalışma arkadaşları, ailesi, yakınlarının çevrimiçi katılımları ile gerçekleştirildi. Emeklilik töreninde Prof. Dr. Koçak'ın çalışma hayatına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu, fotoğraflar paylaşıldı. Prof. Dr. Koçak yaptığı konuşmada köyde çok zor koşullarda başlayan eğitim hayatından bahsetti. "Bu koşullara gelmem cumhuriyet ve kazanımları sayesinde oldu" diyerek çalışma arkadaşlarından cumhuriyet, demokrasi ve laiklik ilkelerine sahip çıkmalarını istedi.

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İ. Özkan Alataş ise, Prof. Dr. Koçak'ın ESOGÜ'nün gurur kaynağı olduğunu, kuruma değer katan çok önemli bir isim olduğunu belirterek emeklilik hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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