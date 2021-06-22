Son dakika haber! Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Türk yatırımcıları Sudan'da madencilik alanında çalışmaya çağırdı
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Son dakika haber! Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Türk yatırımcıları Sudan'da madencilik alanında çalışmaya çağırdı

Son dakika haber! Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Türk yatırımcıları Sudan'da madencilik alanında çalışmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Awad - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, özel sektörü Sudan'da madencilik alanında yatırım yapmaya davet etti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, özel sektörü Sudan'da madencilik alanında yatırım yapmaya davet etti.

Maden Bakanı Muhammed Beşir ile başkent Hartum'daki Maden Bakanlığında görüşen Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Beşir ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Sudan arasında madencilik alanındaki iş birliğini ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Neziroğlu, "Bakan Beşir, Sudan'da faaliyetler sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) faaliyetlerinden ve eğitim programlarından son derece memnun olduklarını dile getirdi." dedi.

Bakan Beşir'i Türkiye'nin madencilik alanındaki araştırma ve maden çıkarma faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğini dile getiren Neziroğlu, Sudan'ın altın bakımından zengin bir ülke olduğunu, bunun dışında çok çeşitli madenleri bulunduğunu, dolayısıyla Türk özel sektörünü Sudan'a davet ettiğini ve Sudan Maden Bakanının da özellikle çimento ile mermer alanlarında burada yatırım yapmaları için teşvik vereceklerini söylediğini dile getirdi.

İki bakanlık arasında öncelikle teknik ve bürokratik seviyede iş birliğini daha ileriye taşımayı arzu ettiklerini vurgulayan Büyükelçi Neziroğlu, Bakan Beşir'i Türkiye'de ağırlamaktan memnun olacaklarını belirtti.

Bakan Beşir ise Büyükelçi Neziroğlu ile çok samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmede madencilik alanında yatırım konularının ele alındığını vurgulayan Beşir, "Büyükelçiyle Türkiye ve Sudan özel sektörleri arasında iletişim kurulmasında mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında sürdürülebilir bir ilişki kurmak istediklerini ifade eden Maden Bakanı, özellikle Darfur bölgesindeki maden yatırımlarına odaklanacaklarını dile getirdi.

Beşir, Türk özel sektörünü Darfur bölgesinde çimento fabrikası inşa etmeye davet etti.

Son dakika haber! Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Türk yatırımcıları Sudan'da madencilik alanında çalışmaya çağırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Awad

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