Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor

Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan "Kızılırmak Projesi" ile Türkiye'nin en uzun nehrinde su kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra şehre önemli bir turizm merkezi kazandırılacak.

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan "Kızılırmak Projesi" ile Türkiye'nin en uzun nehrinde su kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra şehre önemli bir turizm merkezi kazandırılacak.

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçilen ve Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen "Kızılırmak Projesi" çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin alt yapısının önemli bir ayağı olan proje, 8 metrekare alanı kapsıyor. Yüksek maliyetle yapılan Kızılırmak projesi şehrin sosyal hayatı ve turizme kazandırılması amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında şuanda Kızlırmağı kirletmemek adına nehrin sağ ve sol sahil şeridine toplam uzunluğu 31 km olan atık su kolektör hatları yapılıyor. Kızılırmak Projesi kapsamında yeşil alan düzenlemeleri ile sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler bir arada olacak.

" Kızılırmak projesini çok çok önemsiyoruz"

Sivas Belediye Bşkanı Hilmi Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kızılırmak projesinin şuan ki kollektör hattı ihalesi yapıldı devam ediyor. Kızılırmağı kirletmemek adına planladığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile hibesiyle yapmış olduğumuz proje devam ediyor. Kızılırmak projesinin kollektör hattı ihalesi tamamlandıktan sonra Sivas'ın vizyon projelerinden Sivas'ta yeni bir yaşam alanı, yeni bir kültürel alan, Sivaslı hemşerilerimize yeni bir yaşam alanı, oluşturacak. Kızılırmak projesini çok çok önemsiyoruz. İnşallah kollektör hattı inşaatı bittikten sonra bizde imar uygulamalarını bitirdikten sonra Kızılırmak projemizi bir bütün olarak projelendireceğiz. Ama bölüm bölüm etap halinde hayata geçireceğiz" dedi. - SİVAS

Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor
Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor
Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor
Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor
Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor
Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 'fotoğrafsız' kimlikle gidilemeyecek
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Şevval Sam Ebru Gündeş Sertab Erener
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Türkiye'nin en uzun nehri turizme kazandırılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:24:47. #1.14#

title