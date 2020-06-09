Son dakika haber: Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte açılıyor
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Son dakika haber: Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte açılıyor

Son dakika haberine göre Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte açılıyor Sivas'ta Covid-19 nedeniyle kapatılan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte Cumartesi günü açılıyor.

09.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:52

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte açılıyor

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 nedeniyle kapatılan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte Cumartesi günü açılıyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında ülkemizde de birçok tedbir alınmış ve canlı hayvan pazarları da kapatılmıştı. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı da bir süredir kapalı konumdaydı. Normalleşme süreci ile birlikte Sivas Valiliği İl Pandemi Kurulu Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarının açılmasına karar verdi. Şartların yerine getirilmesi ile birlikte 200 bin metrekare alana sahip Şarkışla Canlı Hayvan Pazarının Cumartesi günü açılması planlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şartların yerine getirilmesi ile birlikte hayvan pazarlarının açılacağına değinerek, "Ülkemizde Covid-19 başlayalı iki şey çok önemli oldu. Bir sağlık, iki tarım. Artık tarım onun önüne geçmeye başladı. Sokağa çıkma yasakları başlayınca millet tamamen marketlere gitti. Bu ülkede tarımda kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Dünyada bu hastalık başladığı anda herkes ihracatını ithalatını kapattı. Tarımın ne kadar önemli olduğunu korona virüsten dolayı dünya anlamış oldu. Artık kimse buğdayını, mercimeğini, nohudunu vermiyor. O zaman bize ne düşüyor, çiftçimize bu ülke topraklarını ekip biçmek ve ülkemizi dışa muhtaç etmemek için çiftçimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

Çetindağ, sağlık çalışanlarını ayakta alkışladığını ama aynı alkışı da çiftçilere vermek istediğini belirterek, "Şuan ülkemize yetecek ve ihracatımızı yapacak kadar gıdamız da buğdayımızda sebzemiz ve meyvemiz var, çiftçimiz üretiyor. Sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum ama aynı alkışı da çiftçilerimize vermek istiyorum. Covid-19'dan dolayı hayvan pazarlarımız durmuştu. Artık ülkemizde Covid-19'un azalmasından dolayı Tarım Bakanlığımızda bunu peyderpey açacak. Kurban Bayramı da önümüzde ki aylarda. Çiftçimizin de para kazanması lazım. Hayvanlar içeride, bunun satışı da yapılması lazım. Bu ve önümüzdeki haftalarda, şartlar yerine getirilerek, hayvan pazarları açılacak. Çiftçilerimize duyuruyorum tüm hazırlıklarını yapsınlar" diye konuştu.

Son dakika haber: Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte açılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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