Son dakika haber: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Turizm Bakanı Hasan ile görüştü

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Bakanı Rızık Zekeriyya Hasan ile bir araya geldi.