Son dakika haber | Türkiye'nin çeltik ambarında "gübre mesaisi" başladı
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Son dakika haber | Türkiye'nin çeltik ambarında "gübre mesaisi" başladı

Son dakika haberleri... Edirne çiftçisinin "beyaz altın" olarak tanımladığı çeltikte, gübre mesaisi başladı.

10.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:32

Edirne çiftçisinin "beyaz altın" olarak tanımladığı çeltikte, gübre mesaisi başladı.

Çeltik üreticileri, ekilen tohumların sağlıklı yeşermesi ve büyümesi için mesailerinin büyük bölümlerini arazide geçiriyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltikte ilk gübreleme döneminin başladığını söyledi.

Düzenli atılan gübrenin çeltiğin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade eden Arabacı, "Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticilerimiz gübre mesaisi için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Ekimin ardından ilaçlama yapıldı, şimdi de sıra gübrelemede." dedi.

Gübrelemenin ihtiyaca göre hasada kadar 3-4 defa yapıldığını dile getiren Arabacı, şunları kaydetti:

"Gübre atılmadığı zaman gelişim olmaz. Çeltikler sararır ve ürün verimi oldukça düşer. Gübrenin içinde azot ve fosfor gibi bitkinin ihtiyaç duyduğu maddeler var. Gübre atarak sağlıklı bir ürün gelişimi ve yüksek verim sağlanıyor. Düzenli gübreleme bu anlamda çok faydalı. Üreticilerimize bereketli bir çeltik sezonu diliyorum."

Çeltik üreticisi Özcan Çetin de gübrenin verimi artırdığını belirterek, "Ürününün gelişiminin sağlıklı olması ve yeşil aksamının düzgün olması için gübreleme işine başladık. Gübre, çeltikte kaliteyi artırıyor." diye konuştu.

Son dakika haber | Türkiye'nin çeltik ambarında 'gübre mesaisi' başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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