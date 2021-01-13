Son dakika haber... Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği hastanenin hazırlıkları sürüyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın geçen hafta Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a sözünü verdiği hastanenin inşaat hazırlıkları sürüyor.

Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin, hastanenin inşaatını gerçekleştirecek YDA Group şirketinin temsilcisi Hüseyin Arslan ve diğer yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Fier şehrinde inşa edilmesi planlanan hastane alanını ziyaret etti.

Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılarında 'büyük bir zorluk' bulunduğunu ifade ederek "Haftanın 7 günü 3 vardiya 1200 işçi çalıştırarak 3 ay içerisinde bölgesel hastaneyi inşa edecek Türk firması ile" notuyla ziyarete ilişkin görüntü paylaştı.

İnşaatı üstlenen şirketin yöneticilerine hitaben Rama, "Çok zorlu projeler geliştirmede büyük itibara sahip olanlar arasındasınız. Şimdi biz burada sizin istekleriniz doğrultusunda hazırız, her şey siz nasıl isterseniz öyle olacak. Tam bir destekle. Sizin öngördüğünüz plana göre burada çok insan çalışacak, bu yüzden hoş geldiniz. Biz ise büyükelçi kendi açısından biz kendi açımızdan tam destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

YDA Group temsilcisi Arslan da en iyisini yapacaklarını söyledi.

Grup olarak Rama'nın Türkiye ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat aldıklarını belirten Arslan, "Hastaneyi 3 ay sonra teslim etmemiz gerekiyor. Burada ciddi bir iddia var; biliyoruz ki büyük bir meydan okuma ve ilk günden itibaren verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Arnavutluk sağlık altyapısı için çok iyi bir yatırım olmasını dileyen Arslan, "Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini biliyoruz. Biz kardeşiz ve böyle önemli bir projeyi üstlenmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka