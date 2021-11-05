Son dakika haber... Türkiye, Nijer'de yaşanan terör saldırısını kınadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Türkiye, Nijer'de yaşanan terör saldırısını kınadı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Son dakika haber... Türkiye, Nijer'de yaşanan terör saldırısını kınadı

Son dakika politika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de yaşanan ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de yaşanan ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijer'de yaşanan terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "4 Kasım 2021 tarihinde Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde meydana gelen terör saldırısında, 60'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title